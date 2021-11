Car of the Year 2022, le 39 selezionate di cui 16 elettriche

Gli organizzatori del premio Car of the Year 2022 hanno comunicato l'elenco delle 39 vetture selezionate per la prima valutazione e da cui saranno selezionate, il prossimo 29 novembre, le sette finaliste. La lista comprende molte novità come la supercar Maserati MC20 (a rappresentare il Gruppo Stellantis) e la cinese Aiways U5, un brand che non è ancora molto noto in Europa - come del resto la rinata MG - ma che corrisponde al requisito di essere in vendita in almeno cinque Paesi entro la fine del 2021.

Nella lista ci sono 16 modelli elettrici: la citata Aiways U5, le Audi Q4 e-Tron ed e-Tron GT, le Bmw i4 e iX, la Cupra Born, la Dacia Spring, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, l, la Mercedes EQS, la MG Marvel R, la Renault Megane E-Tech, la Skoda Enyaq iV, la Tesla Model Y e la Volkswagen ID.4. I giornalisti specializzati potranno anche votare, oltre alla MC20, le Bmw Serie 2 Coupé e Serie 2 Active Tourer, le DS 4 e DS 9, la Honda HR-V, la Hyundai Bayon, la Lynk & Co 01, le Mercedes CLA e Classe T (insieme alla cugina Renault Kangoo), la Subaru Outback, la Skoda Fabia, la Nissan Qashqai, la Opel Mokka, la Peugeot 308, la Renault Arkana, le Toyota Yaris Cross e Highlander e le Volkswagen Caddy e T7 Multivan.

La proclamazione del modello nominato Car of the Year avverrà a febbraio 2022, per la prima volta in un sede diversa dal Salone di Ginevra a causa della cancellazione di questo evento.