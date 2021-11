Buche a Roma, ok a schema di convenzione con Anas

Via libera allo schema di convenzione tra Roma Capitale e Anas Spa per la realizzazione di interventi urgenti destinati alla messa in sicurezza e alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, nonché alla rimozione delle varie forme di dissesto stradale. Il via libera al documento è arrivato durante la riunione della giunta capitolina. "Si tratta del provvedimento che segue l'approvazione nelle scorse settimane di un subemendamento al dl Infrastrutture che consente ad Anas di utilizzare 5 milioni di euro per il rifacimento della pavimentazione stradale di alcune consolari cittadine. La convenzione sarà firmata e dettagliata tra le due parti nei prossimi giorni", spiega il Campidoglio.