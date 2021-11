Antitrust:faro su Jv Enel-Volkswagen per punti ricarica auto

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - L'Antitrust ha deciso di aprire un'istruttoria su una joint venture creata da Enel X e Volkswagen Finance Luxembourg (VWFL) che installerà e gestirà una rete di stazioni di ricarica ultraveloci accessibili al pubblico per veicoli elettrici in Italia. La joint venture è controllata congiuntamente da Enel X e VWFL (che fa capo alla tedesca Volkswagen) , ciascuna delle quali ne deterrà il 50% del capitale sociale. La rete della nuova joint venture, secondo quanto comunicato dalle parti, sarà aperta a condizioni non discriminatorie a tutti i potenziali utenti. Gli accordi prevedono, inoltre, un obbligo di non concorrenza in capo al Gruppo Enel e, sebbene con alcune eccezioni, anche in capo al Gruppo VW per un determinato periodo. L'Antitrust spiega che "non si può escludere allo stato che l'operazione, coinvolgendo due gruppi molto grandi entrambi presenti nel mercato dei servizi di EMP (E-Mobility service Provider ovvero la fornitura di di servizi per la mobilità elettrica ndr) in Italia, sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato in questione". (ANSA).