Malta: intercettato flusso auto rubate da Canada a Emirati

Un flusso di auto rubate in Canada e dirette ad Abu Dhabi via Malta è stato intercettato dagli ufficiali della dogana maltese in collaborazione con la Royal Mounted Police del Canada. La polizia maltese oggi ha reso noto di aver sequestrato un carico di diversi container in transito per il Freeport di Malta, cruciale snodo per il traffico di container al centro del Mediterraneo, contenenti 18 tra pick-up e spider di lusso.

Si tratta del quinto sequestro in un mese comunicato ai media maltesi. Nel primo, del 4 ottobre, furono trovate 2 Lexus RX350, 1 Ranger Rover Velar, 1 Ford Mustang GT ed 1 pick up Ford F150.

Con le 18 vetture di oggi (pick up come 5 Ford F150 ed 1 Ford F250; Suv di lusso come 1 range Rover, 2 Lexus RX35, 2 Jeep Grand Cherokee, 1 Chevrolet Taho, 1 Dodge Dura ed 1 Jeep Wrangler; nonché 2 coupé Honda CRV) è salito a 42 il totale dei veicoli nascosti nei container intercettati.

A prezzi di nuovo il valore complessivo dei sequestri sarebbe stimabile attorno ai 4 milioni di euro, ma alcuni dei pick-up avevano età e condizioni da lasciar pensare che possano essere stati rubati per essere destinati al mercato della trasformazione ad uso militare.

L'agenzia doganale maltese ha precisato di aver collaborato con la polizia canadese portando all'incriminazione di nove persone, accusate di far parte di una gang che ruba le macchine in Canada aggredendone i proprietari mentre sono alla guida.