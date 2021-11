1000 Miglia 2022, sarà preceduta da tre eventi esclusivi

In occasione della conferenza di presentazione dell'edizione 2022, che si è svolta oggi a Brescia, gli organizzatori della 1000 Miglia hanno comunicato maggiori dettagli anche sui tre eventi collegati, scelti per far vivere in Italia e all'estero emozioni egualmente uniche agli appassionati delle auto storiche e da collezione, in perfetta sintonia con i valori universalmente riconosciuti alla Freccia Rossa.

E' il caso della 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio 2022, in concomitanza con il 50esimo anniversario degli Emirati Arabi Uniti e di Expo 2020. Un evento esclusivo accessibile a soli cento proprietari di selezionate auto storiche e moderne Supercar che, con partenza da Dubai e arrivo ad Abu Dhabi, attraverseranno tutti e sette gli Emirati percorrendo 1.600 km tra il deserto di Sharjah, le maestose montagne di Khor Fakkan e le riserve di mangrovie che caratterizzano Kalba.

Ma soprattutto della seconda edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia che si disputerà dal 9 al 12 marzo del prossimo anno. Questa competizione invernale di regolarità per auto storiche - prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 - si snoderà tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera lungo un percorso che nelle tre nazioni toccate permetterà di ammirare alcuni dei siti riconosciuti Patrimonio dell'Unesco.

La partenza verrà data nella serata di mercoledì 9 marzo da Brescia per la prima giornata di gara attraversando i territori delle montagne bresciane e lungo un insolito percorso sulle rive del lago d'Iseo con arrivo notturno a Brescia. Giovedì 10 marzo nuovo via dalla Città della 1000 Miglia, con le vetture che costeggeranno il lago di Garda occidentale per dirigersi verso il Parco Naturale dell'Adamello- Brenta, patrimonio Unesco caratterizzato da 48 laghi e dal ghiacciaio dell'Adamello. Successivamente gli equipaggi risaliranno la Val di Non e, attraverso la Val di Sole, arriveranno al Passo del Tonale, per proseguire in direzione del Passo dell'Aprica alla volta di Bormio, sede delle Olimpiadi Invernali 2026 e località di arrivo della seconda tappa. La terza tappa partirà venerdì 11 marzo da Bormio e sarà caratterizzata dalle bellezze dei territori di Svizzera e Austria.

Nella mattinata le auto, valicando il Passo del Bernina, giungeranno a St. Moritz, che in passato ha ospitato due edizioni dei Giochi Olimpici invernali, percorreranno la Val Müstair fino al Passo Resia per proseguire oltre il confine austriaco da cui procederanno in direzione Seefeld in Tirol dove si concluderà la terza tappa. Sabato 12 marzo i partecipanti alla Coppa delle Alpi by 1000 Miglia partiranno verso il Passo del Brennero e il confine Italiano per attraversare poi la Val Pusteria e giungere alle pendici delle Dolomiti, dal 2009 patrimonio mondiale dell'umanità, dove si cimenteranno nelle ultime prove di regolarità prima di raggiungere il traguardo a Bressanone, città in cui si concluderà la gara e dove si svolgerà la cerimonia di premiazione. Le iscrizioni alla seconda edizione della Coppa delle Alpi si aprono il 4 novembre e si chiuderanno il prossimo 4 febbraio. Altro appuntamento irrinunciabile per il mondo della Freccia Rossa è la Sorrento Roads by 1000 Miglia, un evento che porterà per tre giorni il percorso di una gara di regolarità storica nello scenario senza eguali del Golfo di Sorrento. Dal 7 al 10 aprile 2022 i partecipanti potranno apprezzare appieno le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo, in un alternarsi di momenti dedicati alle attività agonistiche ed esperienze esclusive nella Costiera Amalfitana.

Sabato 9 aprile nel centro di Sorrento si effettuerà una competizione di regolarità a eliminazione diretta - nel format uno contro uno - e si svolgerà anche un Concorso di Eleganza che premierà l'auto che avrà incontrato il maggiore gradimento della giuria popolare.