Mobilità:ok da Giunta Veneta a fondi viabilità paesaggistica

La Giunta della Regione del Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, ha approvato una delibera che dà il via libera alla graduatoria del bando 2021, in applicazione della Legge 39/1991, per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, con lo scopo di migliorare e ammodernare le strutture già esistenti, e funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica.

"La delibera approvata consente lo stanziamento, dai capitoli di bilancio regionale, di 1 milione e 300mila euro che permetterà lo scorrimento dei primi 30 Comuni beneficiari in graduatoria e avvierà l'iter per l'assegnazione dei finanziamenti - ha spiegato la Vice Presidente De Berti-. La sicurezza stradale continua ad essere una delle priorità della Regione: in questo caso l'ammodernamento delle strutture esistenti e il legame con ambiente, cultura e turismo rappresenta un elemento da cui si potrà trarre indubbiamente vantaggio in futuro".

Acquisito il parere della Seconda Commissione in Consiglio Regionale, delle 178 domande pervenute in Regione, 153 sono risultate idonee al finanziamento. La graduatoria resterà valida per un biennio dalla sua approvazione. In tale periodo potranno essere individuati altri interventi da finanziare, in base ad aggiuntiva disponibilità economica sul relativo capitolo del bilancio regionale.