Hyundai Ioniq 5 Experience: 4 weekend di test drive

Hyundai lancia un'iniziativa speciale dedicata a Nuova IONIQ 5, il crossover 100% elettrico appena lanciato sul mercato italiano. Con la Driving Experience il pubblico potrà mettersi al volante del nuovo Suv elettrico e scoprire tutti i benefici della mobilità elettrica insieme agli Expert Drivers e alla consulenza della rete di concessionari Hyundai.

L'iniziativa prevede una serie di appuntamenti e test drive che coinvolgeranno gli showroom Hyundai presenti nelle principali città italiane, per offrire un'esperienza di guida unica con IONIQ 5 nei weekend 30-31 ottobre, e 6-7, 13-14, 20-21 novembre. Per accedere ai test drive è necessario prenotarsi sulla piattaforma IONIQ 5 Driving Experience.

IONIQ 5 è il primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria E-GMP. Per illustrare al meglio le sue caratteristiche, dal 27 ottobre al 7 novembre sarà protagonista presso Piazza Gae Aulenti Portanuova a Milano, all'interno di un allestimento che ne celebra la filosofia sostenibile.

L'allestimento di Piazza Gae Aulenti Portanuova a Milano sarà ispirato all'economia circolare: grazie alla funzione "Vehicle to Load" - che permettere di ricaricare qualsiasi dispositivo a batterie (110/220V) all'interno o all'esterno dell'auto - IONIQ 5 fornirà energia a un eco-compattatore in grado di trasformare bottiglie di plastica in rPET, un PET riciclato idoneo all'utilizzo in ambito alimentare.

Oltre al design caratteristico di esterni ed interni, il pubblico potrà apprezzare le performance di guida del modello e la sua vocazione sostenibile. In IONIQ 5 l'attenzione alla sostenibilità si declina anche attraverso l'utilizzo, in numerosi punti di contatto, di materiali eco-compatibili come i rivestimenti di sedili e braccioli ricavati da fonti sostenibili (bottiglie di plastica riciclate, lana o pelle trattata con oli vegetali) e i pannelli di rivestimento delle portiere realizzati in "paperette", un materiale riciclabile, simile alla carta, che rappresenta una novità assoluta nel settore automobilistico.

Infine, i tappetini disponibili in ECONYL©, un filato in nylon rigenerato ottenuto da reti da pesca riciclate e altri rifiuti recuperati in mare. Nuova IONIQ 5 è disponibile con una gamma di powertrain elettrici per soddisfare ogni esigenza di mobilità, senza compromessi in termini di performance e di autonomia, che raggiunge i 481 km nel ciclo misto, e 686 km nel ciclo urbano (WLTP).

I clienti possono scegliere tra due opzioni per il pacco batteria, da 58 kWh o 72,6 kWh, e tra due tipologie di trazione, posteriore o integrale, quest'ultima possibile grazie alla presenza di un motore elettrico per asse. È inoltre dotata di una batteria con architettura a 800V che he consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza, passando così dal 10% all'80% della ricarica in appena 18 minuti.