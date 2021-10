Anas all'ascolto dei territori fa tappa in Piemonte

Fa tappa in Piemonte la rassegna di incontri online 'Anas all'ascolto dei territori' per approfondire il ruolo delle infrastrutture nella valorizzazione e nello sviluppo delle realtà locali insieme ai principali attori del mondo delle istituzioni, delle imprese e della ricerca.

L'appuntamento è mercoledì 27 ottobre, dalle ore 15 alle 17, con il quarto webinar territoriale 'La Sostenibilità si fa strada in Piemonte per presentare e avviare un confronto sulle politiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale attuate da Anas in Piemonte: dalla manutenzione alla valorizzazione degli itinerari turistici, dalla gestione delle emergenze alle nuove tecnologie. Intervengono per Anas Claudio Arcovito, responsabile Sostenibilità e politiche sociali, e Angelo Gemelli, responsabile struttura territoriale Anas Piemonte. Tra i relatori anche Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, il sindaco di Ovada (Alessandria) Paolo Giuseppe Lantero, i docenti del Politecnico di Torino Bernardino Chiaia e Piero Boccardo, l'architetto Margherita Destudio per Confindustria Piemonte e la dirigente Tutela della fauna e della flora della Città metropolitana di Torino, Elena Di Bella.

Il webinar è realizzato con la media partnership dell'Agenzia ANSA e può essere seguito su www.ansa.it/piemonte, oltre che sui canali social Facebook e Youtube di Anas.