Decreto Trasporti: arriva la stretta sull'uso dei monopattini

Arriva una stretta sull'uso dei monopattini elettrici con il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 chilometri e confisca del mezzo nel caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Sono queste alcune delle novità introdotte con emendamento al testo del decreto Trasporti durante l'esame in commissione alla Camera. Non passa invece l'estensione dell'uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le norme sperimentali. Previste novità su nuovi monopattini che dovranno avere le frecce e la luce di stop posteriore.