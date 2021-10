Nuova Fiat 500 elettrica eletta dall'UIGA Auto Europa 2022

Fiat Nuova 500 elettrica è Auto Europa 2022. L'hanno eletta i soci dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, insieme agli appassionati di una giuria popolare ed opinion leader del Paese, valutandola come la migliore auto prodotta e commercializzata in Europa per design, comfort, dinamicità e completezza della gamma.

A convincere i giornalisti dell'auto è stata l'evoluzione elettrica dell'iconica city car incoronata come protagonista della mobilità di domani. Oltre alla Fiat nuova 500, possono infatti vantarsi del titolo di finaliste ad Auto Europa l'altra elettrica Audi Q4 e-tron, la Bmw Serie 4, la Cupra Formentor, la Dacia Sandero, la Hyundai Tucson e la Nissan Qashqai.

La premiazione si è svolta nella suggestiva Nuvola Lavazza a Torino, dopo due giorni di lavori nel fitto programma del premio 'Auto Europa' che ha avuto come fulcro Villa Rey sede dell'ASI - Automotoclub Storico Italiano. Tutte le vetture finaliste sono arrivate sul mercato tra il primo settembre del 2020 e il 31 agosto del 2021 e saranno ricordate come 'auto coraggio', perché lanciate durante l'emergenza pandemica che ha attanagliato l'economia e il tessuto sociale in tutto il mondo.

"Le sette finaliste di questa 36ma edizione di Auto Europa - ha commentato Gaetano Cesarano, presidente di UIGA - sono perfette ambasciatrici di ciò che l'auto oggi meglio esprime in termini di design, prestazioni tecnologiche, efficienza dinamica, sostenibilità ambientale ed attrattiva sul mercato.

L'entusiasmo con cui in tanti hanno partecipato alle votazioni dimostra il grande potenziale che le quattro ruote possono ancora esprimere, malgrado le avversità indotte da troppi decisori disinformati o mal disposti.

Cesarano ha poi aggiunto che "Il successo della Fiat Nuova 500 elettrica attesta la grande capacità innovativa del Gruppo Stellantis attraverso un'icona del design italiano, nel solco della tradizione ma con uno sguardo al futuro. Si tratta di indicatori strategici di come si possa vincere la sfida della e-mobility facendo leva sullo stile e sulla capacità di muovere le emozioni ancora prima delle persone".

Dal 1954 l'UIGA associa i giornalisti specializzati nell'automotive, nella mobilità e nei trasporti, facendosi promotrice dello sviluppo professionale degli operatori della comunicazione, soprattutto verso i più giovani in cerca di una formazione specifica sul tema dei motori. Quest'anno, per festeggiare i 35 anni di vita del prestigioso Premio Auto Europa l'UIGA, in collaborazione con ASI, ha assegnato tre riconoscimenti speciali ad altrettante vetture vincitrici nelle precedenti edizioni: Audi 80 per il design, Citroën XM per l'originalità del progetto e Alfa Romeo 156 per le prestazioni.

ALBO D’ORO - Premio Auto Europa

1987 Audi 80

1988 Alfa Romeo 164

1989 Fiat Tipo

1990 Citroën XM

1991 Nissan Primera

1992 Citroën ZX

1993 Fiat Cinquecento

1994 Citroën Xantia

1995 Fiat Punto

1996 Fiat Bravo/Brava

1997 Audi A3

1998 Alfa Romeo 156

1999 Alfa Romeo 166

2000 Jaguar S-Type

2001 Citroën Xsara Picasso

2002 Citroën C5

2003 Citroën C3

2004 Fiat Panda

2005 Citroën C4

2006 Fiat Grande Punto

2007 Peugeot 207

2008 Fiat 500

2009 Alfa Romeo MiTo

2010 Peugeot 3008

2011 Alfa Romeo Giulietta

2012 Citroën DS4

2013 Peugeot 208

2014 Peugeot 2008

2015 Peugeot 308

2016 DS5

2017 Alfa Romeo Giulia

2018 Citroën C3

2019 DS 7 Crossback

2020 Renault Clio

2021 Peugeot Nuova 2008