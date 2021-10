1000 Miglia Edizione 2022, si svolgerà dal 15 al 18 giugno

La quarantesima edizione della rievocazione storica della 1000 Miglia prenderà il via da Brescia mercoledì 15 giugno per farvi ritorno sabato 18. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che le iscrizioni apriranno il prossimo 4 novembre e chiuderanno il 14 gennaio 2022.

In contemporanea, e per continuare a porre l'attenzione sul tema della mobilità sostenibile e sui cambi di paradigma dell'industria 4.0, si svolgerà la 1000 Miglia Green. Si tratterà di impegnativa sfida per le vetture ad alimentazione alternativa che, per il terzo anno consecutivo, dovranno percorrere l'intero tracciato della gara riservata alle auto storiche.

La conferma del calendario della 1000 Miglia, e degli altri eventi legati alla 'Freccia Rossa' è stata data in occasione della Fiera Auto e Moto d'epoca di Padova, che diventa il palcoscenico per comunicare le date e gli appuntamenti nazionali e internazionali, a partire dalla seconda edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia per arrivare alla 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition negli Emirati Arabi e alla Sorrento Roads by 1000 Miglia.

Alla Fiera di Padova, all'interno dello spazio 1000 Miglia allestito nel Padiglione 15 dal 21 al 24 ottobre, gli appassionati potranno ricevere tutte le informazioni sulle date e modalità di iscrizione e selezione per le manifestazioni sportive di regolarità (1000 Miglia, Coppa delle Alpi) e per la Sorrento Roads e la 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition.

In particolare la seconda edizione della Coppa delle Alpi - competizione invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera - si svolgerà dal 9 al 12 marzo diventando così la prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022. Le iscrizioni verranno aperte il 4 novembre e si chiuderanno il 4 febbraio.

La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si terrà dal 20 al 24 febbraio in concomitanza con il cinquantesimo anniversario degli Emirati Arabi Uniti e di Expo 2020, vetrine uniche e irripetibili per un evento esclusivo accessibile a soli 100 proprietari di selezionate auto storiche e moderne supercar che, con partenza da Dubai e arrivo ad Abu Dhabi, attraverseranno in 5 giorni tutti e sette gli emirati.

Sorrento Roads by 1000 Miglia è invece l'evento che offre la possibilità di portare il mondo della Freccia Rossa nei territori che non possono essere inseriti nello storico percorso della gara di regolarità. Dal 7 al 10 aprile, in tre giorni di guida, i gioielli da collezione si muoveranno nello scenario senza eguali del Golfo di Sorrento e permetteranno agli equipaggi di apprezzare appieno le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo.

Alla Fiera auto e moto d'epoca di Padova, Padiglione 15, dal 21 al 24 ottobre sarà anche possibile sostenere con una firma la candidatura della 1000 Miglia a Patrimonio dell'Unesco e ricevere tutte le informazioni relative all'iscrizione della propria auto al Registro 1000 Miglia (requisito indispensabile per l'ammissibilità del veicolo alla Corsa) o rinnovare l'iscrizione annuale.