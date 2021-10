Energia: Gava, valutiamo Iva al 5% per metano autotrazione

"Vogliamo approfondire una possibile soluzione tampone di durata transitoria per includere l'autotrazione tra le categorie di utilizzo del gas naturale a cui è riconosciuta la riduzione dell'IVA al 5% in virtù del decreto legge taglia bollette, con possibilità di applicare tale riduzione al prezzo finale per l'utente". Lo ha dichiarato stamani la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava (Lega), incontrando una delegazione di Federmetano guidata dal Presidente Dante Natali. Al centro del'incontro la forte criticità che il settore metano, biometano e GNL per autotrazione sta attraversando nel contesto di una escalation dei prezzi del gas.

"Non possiamo trascurare gli effetti di questa criticità che colpisce duramente un settore comunque strategico per la decarbonizzazione in Italia e in Europa - ha aggiunto Gava -, comportando un grave danno per gli utenti più deboli, e una gravissima crisi dei settori indotti".