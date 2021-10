Stellantis al Festival della mobilità elettrica

Stellantis è presente al Festival della Mobilità a Milano fino al 19 ottobre con la e-Mobility Business Unit, il brand Leasys, che opera nel noleggio a lungo termine, e la joint venture Free2Move eSolutions, specializzata nell'offerta di tecnologie con cui guidare la transizione all'elettrico. Le tre società saranno protagoniste sia della parte espositiva sia convegnistica dell'evento. E' stato allestito un ampio stand - in via dei Mercanti vicino a piazza del Duomo - dovesono esposti alcuni dei veicoli elettrici ed elettrificati della gamma Stellantis ed esempi delle soluzioni più innovative di mobilità e ricarica offerte da Leasys e Free2Move eSolutions.

Leasys è presente allo stand con LeasysGO!, il car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica, Free2Move eSolutions espone di fianco alla Nuova 500 la nuova ePublic, una stazione di ricarica appositamente studiata per essere utilizzata nei parcheggi (sia privati sia pubblici) e in grado di ricaricare in parallelo due vetture a 22 kW ciascuna. Sullo stand sono esposti anche due esemplari di easyWallbox, la soluzione di ricarica per i privati, che può garantire potenze di ricarica fino a 7,4 kW.