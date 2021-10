Germania: accordo per coalizione, nessun limite velocità auto

"Vogliamo fare della Germania il principale mercato dell'elettromobilità e per questo vogliamo velocizzare l'espansione delle infrastrutture di ricarica elettrica. Un limite di velocità per le auto non ci sarà": è quanto prevede il documento con i punti essenziali dell'accordo di coalizione siglato tra Spd, Verdi e Liberali, citato da Dpa.

La battaglia contro l'istituzione del limite di velocità, promosso dai Verdi, è stata in campagna elettorale una delle bandiere dei Liberali, che si sono battuti contro una politica ambientalista realizzata a colpi di "divieti".