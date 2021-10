Parte domani la Targa Florio Classica 2021

Parte alle 9 di domani la Targa Florio Classica 2021 organizzata da AC Palermo in collaborazione con l'Automobile Club D'Italia ed ACI Storico. Si apre con la prima tappa che si spinge fino all'estremo sud della provincia di Trapani l'ultima gara del Campionato Italiano Grandi eventi ACI Sport, intitolata a Nino Vaccarella, il campione che ha rappresentato la sua Sicilia e l'Italia intera nel mondo con memorabili imprese automobilistiche scomparso nei giorni scorsi.

Saranno 325 i Km che porteranno gli oltre 200 equipaggi della Targa Florio Classica, di cui 90 prestigiose auto del Cavallino Rampante protagoniste del Ferrari Tribute to Targa Florio, dal capoluogo siciliano fino a Mazara del Vallo, attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi ed esclusivi della provincia trapanese. I concorrenti dopo lo start si dirigeranno verso Altofonte, Borgetto e Partinico, per entrare in provincia di Trapani ad Alcamo, proseguendo per Calatafimi, Vita, Salemi, fino a Mazara del Vallo. Sosta alle Cantine Florio di Marsala per un degustazione di specialità locali, poi la gara proseguirà verso Paceco, Trapani con i suoi tesori storici ed architettonici, per salire fino ad Erice Vetta e godere degli incomparabili panorami. Valderice, Custonaci la città dei Marmi, poi il suggestivo panorama di Castellammare del Golfo, per rientrare nella provincia palermitana a Balestrate, quindi Trappeto, Cinisi e Capaci saranno i centri attraversati prima del rientro presso l'Università di Palermo, dove negli spazi antistanti il Museo dei Motori e dei Meccanismi. Lo stesso Museo è sede di numerose visite in occasione dell'evento, per ammirare la vasta collezione che descrive l'evoluzione motoristica in molteplici campi di applicazione. Un vero diletto per tutti gli appassionati e gli intenditori, che nella sempre più vasta collezione trovano molti motori di auto, navali e aeronautici.