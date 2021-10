Expo 2020 Dubai, Maserati è partner del Padiglione Italia

Expo 2020 Dubai viene ufficialmente inaugurata oggi e Maserati è partner del Padiglione Italia: bellezza e mobilità sostenibile viaggiano a bordo delle auto del Tridente.

L'intesa tra Maserati e il Padiglione Italia e consente di arricchire il racconto del nostro Paese a un pubblico globale, promuovendo quei valori di sviluppo e mobilità sostenibile che caratterizzano l'Esposizione.

Dal 27 ottobre al 6 novembre, la mostra "Maserati: una storia di luxury performance supercharged" sarà protagonista con una speciale installazione artistica creata dal Centro Stile Maserati.

L'installazione reinterpreterà i valori del marchio connessi al territorio italiano attraverso l'innovazione tecnologica e il suo design unico: al centro, la vettura supersportiva MC20, interpretata come opera d'arte con una serie oggetti tridimensionali in metallo. Gli oggetti variano colore e dall'alluminio naturale virano fino al copper, la tonalità distintiva di Folgore (la strategia dell'elettrificazione secondo Maserati), per ricordare l'evoluzione del brand e il suo essere proiettato nel futuro.

Saranno inoltre presenti due vetrine incentrate sulla sostenibilità, non solo del motore, ma anche dei materiali usati per sviluppare i veicoli, come per esempio Econyl, e delle installazioni colorate in "real material" per descrivere la biodiversità italiana.

I delegati del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai utilizzeranno per i loro spostamenti Maserati Quattroporte, classico esempio di design italiano che unisce eleganza e sportività.