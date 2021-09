Lamborghini Countach, è tra 30 auto più importanti in Usa

La Lamborghini Countach LP400 S del 1979 è tra le trenta auto di importanza nazionale per gli Stati Uniti d'America. La vettura, con telaio numero 1121112 e conosciuta da molti per essere stata la protagonista del film commedia 'The Cannonball Run' (in Italiano 'La corsa più pazza d'America') del 1981, A 40 anni esatti dall'uscita del film, è stata infatti inserita, dal National Historic Vehicle Register della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, gestito dall'Hagerty Driver's Foundation, tra le sole 30 vetture ad oggi considerate di importanza nazionale per gli Stati Uniti d'America. Per celebrare il momento storico, la Countach è stata esposta proprio questa settimana, all'interno di una teca in cristallo, al National Mall di Washington, sede del Lincoln Memorial e del monumento a George Washington.



Da questo momento, tutte le informazioni relative alla vettura, la sua storia, la sua scannerizzazione in 3D e copia di tutti i documenti che la riguardano, saranno custoditi nella Biblioteca del Congresso, la più antica istituzione culturale degli Stati Uniti, ente ufficiale del Congresso degli Stati Uniti e libreria nazionale americana. Quando nel giugno del 1981 esce sugli schermi la commedia 'The Cannonball Run', con una trama di fantasia basata sulla corsa semiclandestina che si tiene tra la costa Est e quella Ovest degli Stati Uniti, in pochi prevedono l'enorme successo che avrebbe avuto e la sua importanza nella storia del costume americano. Per il film, gli sceneggiatori di Hollywood avevano scelto le vetture più rappresentative dell'epoca, per farle guidare ad attori del calibro di Roger Moore, Burt Reynolds, Dean Martin, Sammy Davis Junior e Farrah Fawcett.

Protagonista nella pellicola e vincitrice della gara, la Countach LP400 S del 1979, di colore Nero con interni in pelle senape, telaio 1121112. Fin dagli oltre 3 minuti della scena iniziale interamente dedicati a lei, girata nel deserto a est di Las Vegas e che utilizza come colonna sonora il suono del V12 e dei suoi 6 carburatori, la Countach è una delle protagoniste del film. Nel 1980 il proprietario, amico del regista del film Hal Needham, l'aveva prestata per le riprese. Per il film la vettura è stata modificata con l'aggiunta di un alettone anteriore, due fari di profondità, tre antenne e 12 tubi di scarico.