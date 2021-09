Fiat: 500e, icona italiana elettrica all'Ecomov di Valencia

Nel corso della storia, poche auto possono vantarsi di essere diventate una leggenda, un riflesso di un'epoca e un modo di vivere. La Fiat 500 è una di queste.

Simbolo dello stile di vita "italiano", porta la "dolce vita" a Ecomov, la fiera della mobilità ecologica che si terrà presso la Marina di Valencia dall'1 al 3 ottobre. La sua versione elettrica, la Fiat 500e, sarà disponibile per i test su strada.

Con la Fiat 500e, l'iconica city car del marchio italiano entra nell'era della transizione energetica con due livelli di potenza e autonomia adatti alla vita quotidiana. La gamma è strutturata su tre livelli di personalizzazione chiamati Action, Icon e La Prima, ognuno con il meglio della tecnologia, della connettività e della sicurezza. La Fiat 500e Action è la city car elettrica ideale, destinata a chi ama la vita in città. È dotata di un motore elettrico da 70 kW, che accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiunge una velocità autolimitata di 135 km/h. Offre un'autonomia di più di 180 km sul ciclo WLTP, o più di 240 km se guidato solo in città. L'assetto Icon è un vero concentrato di stile, tecnologia, materiali e contenuti. Offre una gamma di riferimento, non solo per il segmento delle city car: 320 km sul ciclo WLTP, che sale a 460 km quando si guida solo in città. È dotato di 85 kW di ricarica rapida, in modo che una batteria scaricata all'80% può essere ricaricata in 35 minuti o richiede solo circa 5 minuti per una ricarica di 50 km, la distanza media giornaliera percorsa. Include le ultime novità in termini di tecnologia di bordo: il nuovo sistema di infotainment in plancia è dotato di un touch screen "cinerama" da 26 cm (10,25"), con GPS e sistema Uconnect 5, con il sistema di interfaccia Natural Language con riconoscimento vocale avanzato.

Il top di gamma della Fiat 500e è l'allestimento La Prima che si caratterizza per il tetto panoramico in vetro, fari full LED, cerchi diamantati da 43 cm (17"), inserti cromati sui finestrini e sulle fiancate e rivestimenti in ecopelle su cruscotto e sedili.