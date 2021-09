Anfia, ritorna la Formula Sae Italy, tutti in pista a Varano

Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, ritorna l'appuntamento con la Formula Sae Italy, evento educational internazionale, organizzato in Italia da Anfia, e che coinvolge giovani studenti provenienti dalle realtà universitarie del nostro Paese e non solo.

Alla XVI edizione della competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dagli atenei di tutto il mondo, si sfideranno oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue.

Al fine di renderne la gestione più sicura, rispettando le normative anti-Covid, Formula Sae Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si aprirà ufficialmente oggi con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale, che si concluderanno il primo ottobre.

Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l’appuntamento presso l'autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari, anche quest'anno partner dell'iniziativa insieme a Sae International, mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area espositiva nel paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship di Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica, Motor1.com e Motorsport.com.

Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono 4: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

Per la prima volta quest’anno è stata introdotta, tra le prove dinamiche per la classe driverless, la prova di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della vettura.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da Anfia e società di recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

L’apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione avrà luogo lunedì 11 ottobre alle 19.30 con la opening ceremony sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Componenti Anfia Marco Stella. La manifestazione terminerà la sera di mercoledì 13 ottobre con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici che degli eventi dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di test. Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di alleggerimento del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili Lamborghini e per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara. GeicoTaikisha assegnerà il premio “Top Coating Award” al team che presenterà la carrozzeria con la miglior verniciatura in termini di qualità e innovazione. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).