Faltoni (Ford): Mustang Mach-E GT, suv tra record e successi

Passione, libertà e sportività in 'salsa' ecosostenibile. A poco più di sei mesi dal lancio, Ford Mustang Mach-E raccoglie importanti risultati, in termini di appeal, numeri di mercato e guinness dei primati. È un successo che va ben oltre le aspettative dell'Ovale Blu, considerando anche la rete infrastrutturale di ricarica di alcuni Paesi, come l'Italia, non sufficientemente capillare ed adeguata. Eppure, arrivata sul mercato è riuscita a sparigliare le carte, mettendo letteralmente in subbuglio un mercato che fino a quel punto era dominato dai modelli full electric di importanti marchi blasonati.

"Mustang Mach-E è andata ben oltre le aspettative dell'Ovale Blu - ha detto all'Ansa Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, a margine dell'evento di reveal di Mach-E GT, che si è svolto negli spazi di Fabbrica Orobia a Milano, in occasione della Fashion Week - È un'automobile che è stata molto ben recepita per le sue caratteristiche: oltre 600 km con con una ricarica, design muscoloso tipico di Mustang e tanta tecnologia all'interno.

Mach-E è l'automobile più venduta in Norvegia e in Italia ovviamente, con numeri più bassi, è stata ben recepita: abbiamo già superato le 600 vendite e stiamo coprendo gli ordini per il prossimo anno".

Performante nella dinamica di guida e facile nell'utilizzo, Mustang Mach-E si è distinta nel corso di questi mesi anche per una serie di record che hanno consentito al muscle-suv di entrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di chilometri percorsi con una sola ricarica (1,351 km), per l'accessibilità grazie ad una rapidità di ricarica invidiabile (in 43 minuti circa si è ricaricata completamente) e per il minor numero di soste di ricarica (una sola su tutto il percorso).

Caratteristiche, queste, capaci di renderla unica ed esclusiva. Come esclusiva è la sua versione più performante, la Mach-E GT, protagonista di un reveal capace di ricreare una sorta di trait d'union tra l'automotive, il mondo della moda, legate indissolubilmente dai principi di libertà e sostenibilità: "Insieme a Vogue Talent, celebriamo un'esclusività di una collezione che abbiamo chiesto di fare in esclusiva - appunto - per noi, pensando all'automobile e alle sue caratteristiche di unicità. Un'unicità che - ha concluso Faltoni - si traduce in una potenza di 487 cv e 860 Nm di coppia: inoltre è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi".