Motor Bella, apre a Pontiac erede celebre Salone di Detroit

Dopo le giornate tradizionalmente dedicate alla stampa, si è aprirà al pubblico domani 23 settembre la prima edizione di Motor Bella, il nuovo evento dedicato all'auto e alla passione per i motori organizzato dalla Detroit Auto Dealers Association (DADA) in sostituzione del North American International Auto Show (NAIAS) più noto come Salone di Detroit che, salvo ripensamenti, dovrebbe riprendere il prossimo anno.

Abbandonata la capitale dell'industria dell'auto, per le difficoltà organizzative legate alla pandemia, con Motor Bella lo staff della DADA ha voluto utilizzare una formula alternativa, per lo più in spazi aperti, che occupa il grande complesso M1 a Pontiac, a una cinquantina di km da Detroit.

Oltre alla esposizione lungo le piste e nei piazzali di centinaia di auto, fra novità dell'industria (presente attraverso i propri dealer) Motor Bella prevede anche un 'evento nell'evento.

Si tratta di AutoMobili-D Technology Showcase, sponsorizzato dalla Michigan Economic Development Corporation (MEDC), che presenta dozzine di mostre tecnologiche sulla nuova mobilità e sulle tecnologie del futuro. Il MEDC è il braccio di marketing dello Stato e il principale sostenitore dello sviluppo del business, della consapevolezza del lavoro e dello sviluppo della comunità con l'obiettivo di far crescere l'economia del Michigan.

In collaborazione con il MEDC e altre agenzie statali, l'Office of Future Mobility and Electrification sta lavorando con il Governo statale, il mondo accademico e l'industria privata per migliorare l'ecosistema della mobilità del Michigan e assistere nello sviluppo di tecnologie emergenti, politiche di elettrificazione e crescita delle attività correlate.

"La partnership di lunga data di DADA con MEDC - ha sottolineato Doug North, presidente di Motor Bella - ha permesso ai nostri eventi di mostrare le ultime tecnologie di mobilità, molte delle quali mai viste prima. Siamo onorati di poter aiutare lo Stato del Michigan e le sue attività di trasporto e attrazione commerciale a rimanere leader nella produzione automobilistica, nella mobilità e nell'elettrificazione".