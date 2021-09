Auto, flotte aziendali riaccendono motori al Fleet Motor Day

Sono tornati in pista a Roma le flotte aziendali. L'appuntamento è oggi e domani con il Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato al mondo della mobilità aziendale in programma a Roma. L'iniziativa, giunta alla settima edizione, è promossa da Fleet Magazine in collaborazione con l'Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle Associazioni Aniasa e Unrae.

La formula del Fleet Motor Day prevede anche quest'anno un doppio appuntamento: oggi pomeriggio presso le Officine Farneto si terranno tre workshop per raccontare i nuovi scenari della transizione ecologica ed energetica e gli impatti sulla filiera della mobilità aziendale. Si parlerà di E-mobility, infrastrutture di ricarica, noleggio a lungo termine, flotte ed auto aziendali e del nuovo ruolo strategico che sta assumendo il settore dell'usato.

Ad aprire i lavori sarà la tavola rotonda "Il futuro della Mobilità è il Fit for 55?" con gli interventi di Andrea Cardinali (Unrae), Massimiliano Archiapatti (Aniasa) e Salvatore Saladino (Dataforce). Domani mattina à prevista la giornata di prove in pista con i test drive e i test Adas sui 5 circuiti dell'autodromo di Vallelunga.

Quest'anno saranno presenti Audi, BMW Group (con i brand BMW e Mini), Cadillac, Corvette, Cupra, Ford, Hyundai, Kia, Koelliker (con i brand Aiways, Maxus, Mitsubishi, Seres, SsangYong e Weltmeister), Maserati, Mercedes, Nissan, Renault, Seat, Skoda, Stellantis (con i brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot), Tesla, Toyota Motor Italia (con i brand Toyota e Lexus), Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.

Brand a cui si aggiunge Ligier, con i suoi veicoli che renderanno anche la micromobilità protagonista a Vallelunga.