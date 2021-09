Milano AutoClassica, all'asta auto e moto youngtimer

Un secolo di automobilismo da collezione in mostra e un'asta per appassionati di youngtimer.

L'appuntamento è quello di sabato 2 ottobre, alle ore 16, con l'asta 'Auto e Moto Classiche e Youngtimer, promossa da Wannenes alla undicesima edizione di Milano AutoClassica e che vuole essere un omaggio celebrativo dell'automobilismo come simbolo della modernità del XX secolo. In totale, per l'asta sono previsti trentanove lotti, divisi in ventotto autovetture, due oggetti di memorabilia, e nove motociclette.

Tra le auto all'asta spicca la Porsche 911 2.7 Carrera del 1973 (lotto 29, stima 190000 - 270000 euro), in condizioni da concorso, nel suo colore originale Rosso India e con i suoi originali interni in similpelle di colore nero. L'auto è una delle poche 2.7 Carrera consegnate in Italia nel 1973 , monta il suo motore di primo equipaggiamento, ovvero il 2.7 da 210 CV a iniezione meccanica del classico 6 cilindri boxer, esattamente lo stesso motore che montava la 911 Carrera RS del 1972. Da segnalare anche la Mercedes C55 AMG Performance Pack del 2005 presente in catalogo, che è stata costruita negli stabilimenti AMG di Affalterbach ed è una delle sole 9 prodotte in tutto il mondo. Tra queste 9, solo 3 solo state omologate per uso stradale ed una delle 3 è la vettura di Milano AutoClassica.

L'esclusivo pacchetto Performance Pack comprende il montaggio di un'unità propulsiva V8 rivista in molti componenti con un upgrade di potenza complessiva fino a 410 CV e di velocità autolimitata fino a 280km/h. Gli scarichi sono dedicati a questa rarissima versione, con i collettori separati e saldati a mano e fasciati uno ad uno e i cerchi da 19'' sono scomponibili e dedicati per armonizzarsi con lo spoiler anteriore esclusivo con le prese d'aria maggiorate (lotto 23, stima 24000 - 60000) Non mancheranno nemmeno l'Alfa Romeo GT Junior 1300 'Scalino' del 1969, la Fiat 509 S Zagato del 1927 di cui esistono solo 3 esemplari al mondo, ma anche le due ruote della MV Augusta 750 S America del 1976, una delle sole 212 prodotte in quell'anno, oltre a diverse altre motociclette. Il catalogo completo dell'Asta di Wannenes a Milano AutoClassica di sabato 2 ottobre, alle ore 16, è scaricabile dal sito wannenesgroup.com.