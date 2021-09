Nissan, l'ad Toro consegna Italian award ad Autogiapponese

Riconoscimento per la concessionaria Autogiapponese con il Nissan Italian Award. A consegnare il premio per il lavoro svolto, sia in fase di vendita che assistenza, è stato lo stesso presidente e amministratore delegato della divisione italiana di Nissan, Marco Toro.

Con la cerimonia presso la concessionaria capitolina del Gruppo Apollonj Ghetti, si conclude così il tour del presidente per la consegna dei premi alle migliori concessionarie Nissan del Belpaese: nei giorni scorsi, infatti, l'ad ha fatto tappa a Treviso e Lucca per assegnare i premi alle altre due concessionarie vincitrici. Il Nissan Italia Award è infatti parte di una competizione globale che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo. Di questi solo una ristretta élite vince, ovvero il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui 3 in Italia.

"Autogiapponese, partner Nissan da 13 anni, ha dimostrato il suo valore in una piazza molto competitiva come quella romana e il nuovo sito, inaugurato oggi, è una tappa fondamentale nel suo processo di crescita - ha detto Marco Toro, presidente e ad di Nissan Italia, nel consegnare il Nissan Italia Award al titolare della concessionaria, Marco Apollonj Ghetti - . Sono certo che i risultati ottenuti sono uno stimolo per fare ancora meglio e le novità della gamma Nissan sono un'ottima opportunità in tal senso. Il nuovo Qashqai mild hybrid, già disponibile in concessionaria, a cui entro l'estate 2022 si aggiungeranno Qashqai e-Power, il nuovo X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico permetteranno alle nostre concessionarie di competere al meglio nel segmento delle vetture elettrificate, in forte crescita in Italia".

Il premio viene assegnato misurando le performance delle concessionarie su quattro indicatori: risultati di vendita, post vendita, penetrazione prodotti finanziari e soddisfazione dei clienti. Nissan Autogiapponese ha vinto grazie a una quota di mercato totale nelle vendite pari al 3,1%, superiore alla media Italia del 60% e una quota del 3,5% nel canale privato, superiore dell'80% rispetto alla media Italia. Nel post vendita, il fatturato ricambi per unità di parco circolante ha superato la media Italia del 3%. I prodotti finanziari sono stati abbinati a quasi 9 vetture vendute su 10, con un tasso di penetrazione che supera del 20% la media Italia. Infine, i clienti della vendita e del post vendita si dichiarano "totalmente soddisfatti" rispettivamente al 99% e 95%.

Il Gruppo Apollonj Ghetti inaugura oggi anche il nuovo sito a via della Maglianella che si aggiunge ai due siti di vendita, presidiando efficacemente l'area Nord, Nord-Ovest della capitale.

"Ci siamo impegnati molto per vincere questo premio e siamo contenti di poterlo celebrare insieme a tutto il team nel nostro nuovo sito - ha detto Marco Apollonj Ghetti, titolare della concessionaria - Abbiamo fatto scelte importanti che hanno contribuito a migliorare le nostre performance, come il potenziamento del CRM, la separazione dei business nuovo e usato, l'inserimento di una risorsa dedicata ai rinnovi di finanziamento flessibile Nissan Intelligent Buy. La squadra Apollonj Ghetti è la chiave del successo. Da soli non si vince ed il nostro team ha dimostrato di essere all'altezza della complessità del mercato dovuta al momento di pandemia globale e al cambiamento radicale delle tecnologie. Tutto ciò anche in ragione del marcato senso di appartenenza dei collaboratori al Gruppo. Dunque, un ringraziamento va a loro. Inoltre, siamo molto attenti alla soddisfazione dei clienti, per questo i nostri collaboratori partecipano periodicamente a corsi di formazione per la gestione ottimale dei processi di vendita e assistenza".