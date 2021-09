MercedesTrophy 2021, tutto pronto per la finale

Sabato 18 settembre tornano sul green i protagonisti dell'edizione 2021 del MercedesTrophy, in occasione della finale nazionale sul campo dell'Argentario Golf Club, in provincia di Grosseto. Una sfida all'ultimo swing per conquistare il trofeo del più importante circuito amatoriale al mondo.

A far da cornice all'attività agonistica, l'opportunità di provare le ultime novità della casa di Stoccarda tra cui la nuova Classe C Station Wagon.

L'impegno della Stella nel golf risale agli anni Ottanta.

Questo sport rappresenta, infatti, un connubio di perfezione sportiva ed incredibile fascino, aspetti sui quali si identifica il marchio Mercedes-Benz, che privilegia gli sport coerenti con tradizione e valori quali, ad esempio, il golf, l'equitazione e la Formula 1. La Stella e il golf condividono una naturale vocazione per l'eleganza, lo stile e il rispetto per l'ambiente.

Il MercedesTrophy è circuito amatoriale internazionale, che ogni anno richiama sul green oltre 60.000 giocatori provenienti da oltre 60 Paesi.