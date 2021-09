Cupra, un 'garage' speciale nella movida milanese

Un 'garage' speciale per Cupra che apre uno spazio in Corso Como a Milano. Dopo l'apertura del Cupra City Garage di Monaco, il marchio catalano ha infatti scelto uno dei luoghi più iconici della 'movida' milanese per il nuovo Cupra Garage Milano, in Corso Como 1, che si aggiunge ai City Garage già aperti in Città del Messico, Amburgo e Monaco di Baviera, diventando così il quarto City Garage di Cupra al mondo. All'opening del locale milanese seguiranno nei prossimi mesi anche quelli di Madrid, Rotterdam, Lisbona e Berlino.

Inoltre, il brand sta programmando anche l'apertura di un City Garage a Sidney nel 2022.

"Stiamo portando un pezzettino di Barcellona nel cuore della moda - ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra - proprio durante la Milano Design Week. Il Cupra Garage Milano è la nostra quarta rappresentanza al mondo, dopo Amburgo e Monaco di Baviera. Italia è il quarto mercato più importante a livello mondiale e il marchio sta andando molto bene, con una crescita che va dalle 200 unità vendute da gennaio ad agosto 2020, a 4000 unità vendute nello stesso periodo di quest'anno, grazie al successo che sta riscuotendo Formentor. Adesso ci stiamo preparando al lancio della nostra prima auto 100 elettrica, Cupra Born, che arriverà sul mercato italiano da novembre".

Pensato per essere contemporaneo, ma anche proiettato al futuro, il garage milanese di Cupra è stato appositamente disegnato per poter mettere in evidenza l'essenza del brand e dei suoi valori, attraverso un'esperienza immersiva del brand.

Il nuovo spazio si sviluppa su una superficie di circa 350 m2, distribuiti su due livelli: al piano superiore, un'area showroom dedicata all'esposizione delle novità di prodotto, gastronomia e lifestyle, mentre al piano inferiore si sviluppa uno spazio multidisciplinare destinato a eventi e incontri in chiave lifestyle e business.