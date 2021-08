Mosca, le automobili di Nuccio Bertone in una mostra

Una mostra a Mosca, dal titolo 'Le Automobili di Nuccio Bertone-Cento Anni di Stile Italiano', è visitabile fino al prossimo 12 settembre. L'iniziativa è stata patrocinata dall'Ambasciata d'Italia in Russia ed è stata realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, il Museo Bonfanti Mivar di Bassano del Grappa ed il Museo russo GON. L'esposizione, inaugurata lo scorso 12 agosto al Museo GON al VDNKh, si colloca nell'ambito degli eventi per celebrare l'anno incrociato dei Musei Italia-Federazione Russa. La mostra rappresenta un tributo al design automobilistico italiano attraverso uno dei più importanti artefici della storia del design del settore. In oltre un secolo di attività, la carrozzeria torinese Bertone ha firmato modelli entrati nella storia dell'automobile e del design, dagli albori delle prime vetture con Giovanni Bertone, fondatore della Bertone, alla storia dell'eccellenza, dell'esplorazione creativa e dell'evoluzione delle concept cars volute da Nuccio Bertone. La sua attività è stata caratterizzata da uno stile esclusivo e dal ricorso a nuove tecnologie. Ogni esemplare è l'incarnazione dell'immaginazione e della libertà dei designer che hanno operato con l'imprenditore italiano, liberi dalla contaminazione commerciale e dalla costrizione ingegneristica, ideando modelli che hanno identificato passaggi importanti nel concetto di automobile come oggetto particolare e affascinante, divenendone alcuni esemplari veri oggetti d'arte, come la Lamborghini Miura, esposta al MOMA di New York.