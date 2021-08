Ferrari Testa Rossa J, versione in scala dedicata ai giovani

Un modello riprodotto in scala al 75%, in serie limitata, dedicato ai giovanissimi amanti del Cavallino Rampante. Si chiama Testa Rossa J, la riproduzione fedele in miniatura della celebre 250 Testa Rossa del 1957, uno dei modelli più iconici e vincenti della storia di Ferrari e dell'automobilismo.

Il progetto nasce dalla collaborazione della casa di Maranello e la Little Car Company di Bicester, un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di Junior Car.

Il centro stile dell'azienda modenese si è dedicato allo studio delle proporzioni e delle livree in alluminio battuto a mano, lo stesso processo seguito per i modelli storici. Telaio e altre parti sono realizzati grazie al recupero di disegni originali custoditi da Ferrari Classiche, scannerizzati e ricreati digitalmente. La Testa Rossa J riproduce scrupolosamente le forme della 250 Testa Rossa nella prima versione della carrozzeria barchetta di tipo "pontoon fender" scolpita dal noto designer Scaglietti. Anche la vernice è la stessa che viene applicata sulle vetture di gamma, così come il badge anteriore.

Attenzione al dettaglio si ritrova anche negli interni: il progetto prevede un unico sedile che riproduce il piping originale e può ospitare la seduta in contemporanea di due persone. Il volante, come per la versione del 1957, è firmato da Nardi ed è stato sviluppato con il sistema di rilascio più piccolo al mondo per favorire l'ingresso del guidatore.

Nella parte anteriore della vettura trovano alloggio le tre batterie del motore elettrico che garantiscono un'esperienza di guida di circa 90 km di utilizzo.

Quattro le modalità di guida selezionabili dal manettino, in pieno stile Ferrari: Novice mode, Comfort, Sport e Race.

Nonostante la Testa Rossa J non sia omologata per la strada, la sicurezza resta una priorità per il Cavallino Rampante: oltre a sistemi passivi come il rinforzo della lamiera laterale e alla possibilità di inserire un roll-bar collegato al telaio, sono stati scelti dei freni a disco, diversi dagli originali a tamburo, ma necessari per accrescere l'efficacia del sistema frenante.

La Testa Rossa J (disponibile dai 14 anni in su) offre un'ampia gamma di personalizzazioni e di combinazioni di colore: è possibile scegliere fra 14 livree storiche e 53 colori della carrozzeria.

Ferrari fa di Testa Rossa J un modello esclusivo producendo solo 299 esemplari "in miniatura" della famigerata 250 Testa Rossa, protagonista dei circuiti con 18 vittorie e tre campionati marche fra gli anni '50 e '60, nonché quattro volte campione alla 24 Ore di Le Mans.