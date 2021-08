Jaguar Land Rover, si rafforza la 'Golf Vision' del marchio

Per il 2021 Jaguar Land Rover punta ancora sul golf e rafforza la sua 'golf vision'. Da sempre presente nelle attività legate ai marchi Jaguar e Land Rover, con i suoi riferimenti di tradizione, eleganza sportiva, stile e rispetto per la natura e l'ambiente, a proposito dell'attività sportiva, il marchio britannico ha annunciato la nuova partnership con la Eagle Golf Academy by Alberto Binaghi, una delle scuole di golf più rinomate a livello nazionale, con sede presso il Golf Club Monticello di Cassina Rizzardi (CO).

L'accordo giunge nell' ottica di un continuo rafforzamento della strategia Jaguar Land Rover Italia, testimoniando un importante ampliamento a 360° delle attività in campo golfistico, proprio perché questa disciplina riflette grande vicinanza di valori con il DNA dei due brand.

Nella 'Golf Vision' non poteva mancare un'attenzione particolare anche all'insegnamento ai giovani e ai nuovi appassionati di questo sport, anche attraverso realtà che si adoperano per aiutarli a sviluppare le loro potenzialità e a far crescere il loro talento, come nel caso della Eagle Golf Academy, da anni in prima linea a fianco delle nuove promesse di questa disciplina. La Eagle Golf Academy, fondata da Alberto Binaghi, ex giocatore dell'European Tour e attuale allenatore e Responsabile Tecnico della Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, oltre che coach di alcuni dei migliori professionisti italiani sul circuito europeo, conta anche sul supporto di altri rinomati coach come Andrea Basciu, Marco Gavarini, Giovanni Gaudioso e Michele Reale.

Il 'presidio' di Jaguar Land Rover nel golf si riconferma quindi più forte che mai, a partire dalla 36esima edizione del Golf Challenge, che ha preso il via il 2 giugno dal Golf Club Ducato e terminerà il 24 ottobre all'Acaya, ultimo dei 18 appuntamenti prima della tradizionale Finale Nazionale, sempre al San Domenico Golf, a fine ottobre.