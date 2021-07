Poste: servizio di trasporto moto e bici per Italia e Spagna

Spedire la propria moto o la propria bici in tutta Italia e in Spagna (per la sola città di Barcellona), con un nuovo sistema di rilevazione satellitare, che consente di tracciare il trasporto per tutto il viaggio. E' il servizio di trasporto 2ruotExpress di SDA Poste Italiane che, si legge in una nota, "prevede in aggiunta il trasporto di oggetti voluminosi ed attrezzature sportive, che possono essere movimentate su lunghe e brevi distanze". Poste spiega che il mezzo o l'attrezzatura trasportate sono protette e viaggiano in apposite gabbie metalliche di diverse dimensioni. Per la bici è disponibile un imballo dedicato che la protegge da urti e sfregamenti. La consegna, ricorda l'azienda, può essere effettuata a domicilio all'indirizzo indicato dal richiedente. In alternativa, il mezzo può essere spedito e ritirato presso una filiale di SDA, con consegna in 24/48 ore in tutta Italia, inclusa Barcellona (Spagna), oppure in 72/96 ore per Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli. Il servizio include una garanzia assicurativa per incendio, furto, rapina e danneggiamenti fino a 1.500 euro. Su richiesta, a pagamento, è prevista anche una copertura assicurativa fino a 10.000 euro, incluso nel prezzo 1 giorno di giacenza presso la filiale di arrivo.