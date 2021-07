Mimo 2022, dal 15 al 19 giugno la seconda edizione

Si svolgerà dal 15 al 19 giugno 2022 la seconda edizione di Mimo, Milano Monza Motor Show. La prima grande novità sarà la preview dinamica con la Premiere Parade che avrà luogo in piazza Duomo la sera di mercoledì 15 giugno, alle 19.

La sfilata di anteprime assolute e novità di prodotto, guidate dai manager delle case, sarà infatti la presentazione dinamica delle premiere dei brand che sfileranno davanti al Duomo, sul tappeto rosso, rappresentando tutto il meglio dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità.

Giovedì 16 giugno, è prevista l'inaugurazione e l'apertura ufficiale di Mimo 2022 con l'esposizione di tutte le auto.

Un'esposizione all'aperto nel centro di Milano, stesso layout per tutti i costruttori, ingresso gratuito per il pubblico e attività dinamiche in pista all'Autodromo di Monza: queste le caratteristiche che hanno permesso al Mimo l'ingresso nel calendario internazionale automotive dell'OICA.

Dal 15 al 19 giugno 2022 le anteprime e le novità dei più grandi costruttori torneranno in pedana in corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza della Scala, via Dante, via Mercanti e anche altre zone di Milano saranno la location di test drive dei modelli elettrificati e di esposizioni tematiche focalizzate sui diversi aspetti della mobilità, mentre a Monza i riflettori si accenderanno dal 17 al 19 giugno, con un ricco calendario di attività dinamiche riservate alle case, ai giornalisti e ai collezionisti privati.

La seconda edizione di MIMO avrà come focus la mobilità integrata, arrivando a presentare al pubblico tutte le novità automobilistiche, in fatto di motorizzazioni green e di assistenza alla guida, ma anche tutto quello che la tecnologia propone come micromobilità, due ruote, mezzi di trasporto pubblici, in un'ottica globale e di lunga visione che vede ciascun mezzo di trasporto come parte integrante di un'offerta globale adatta ai diversi bisogni delle persone. Alla sua prima edizione Mimo ha raccolto l'adesione di 65 brand che hanno portato in esposizione statica 130 modelli, oltre a 70 vetture elettriche e ibride in prova nei test drive del Castello Sforzesco, organizzati in collaborazione con Enel X.