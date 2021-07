Hertz, in gamma anche le Fiat 500 Jolly Icon-e "Spiaggina"

Hertz Italia arricchisce la flotta di Selezione Italia con le Fiat 500 Jolly Icon-e "Spiaggina" nella nuova versione e 5 colori differenti. L'auto iconica è uno dei modelli, legati alla partnership tra Hertz e Garage Italia Custom, che Hertz ha inserito in Selezione Italia per soddisfare la voglia dei propri ospiti di tornare a viaggiare. Dopo il restauro cosiddette donor car degli anni '60 vengono testate e omologate per il regolare utilizzo su strada.

Questo restomod diventato ecologico attraverso l'adozione di un'unità elettrica in retrofit, è giunto alla seconda versione che entra nella Selezione Italia di Hertz con qualche aggiornamento tecnico e le nuove gradazioni: acqua turchese, azzurro cielo, blu mediterraneo, rosa budelli e verdello di sicilia.

Per completare il servizio dedicato alle Fiat 500 Jolly Icon-e "Spiaggina" sono disponibili due app EVway e nextcharge attraverso le quali l'ospite Hertz potrà accedere ad una mappa con le principali informazioni sui punti di ricarica, dove si trovano, le loro caratteristiche, se sono disponibili e una volta selezionato il punto utile è possibile avviare tramite la stessa app il processo di ricarica. Saranno previste delle offerte ad hoc per stimolare la registrazione e l'utilizzo di queste flessibili soluzioni di ricarica.

Fiat 500 Jolly Icon-e "Spiaggina" è noleggiabile presso i punti Hertz nelle località di vacanza più gettonate di Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.