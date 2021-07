Bmw Group in aiuto delle popolazioni tedesche alluvionate

Immediata reazione di Bmw Group che ha donato 1,5 milioni di euro ai servizi di soccorso per sostenere gli sforzi nelle operazioni in atto nelle zone alluvionate della Germania. "La portata del disastro ci tocca tutti profondamente - ha dichiarato Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG, con responsabilità per risorse umane e affari sociali - La nostra solidarietà va alle persone che hanno perso così tanto. Vogliamo dare un contributo per fornire le necessità più elementari".

Bmw Group ha preso contatto con le organizzazioni di soccorso in Renania-Palatinato, Nord Reno-Westfalia e Alta Baviera per fornire un aiuto mirato dove è più necessario. Inoltre, gli stabilimenti del Gruppo a Monaco, Landshut, Dingolfing, Regensburg e Lipsia forniranno risorse di emergenza e manodopera attraverso i Vigili del Fuoco aziendali non appena le autorità competenti invieranno le richiesta ufficiali.