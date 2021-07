Opel Tech 1, 40 anni all'insegna dell'aerodinamica

Quarant'anni fa al Salone di Francoforte debuttava la concept car Opel Tech 1. Il futuristico modello era anche quello in cui c'era un po' della quinta generazione di Opel Kadett e della prima di Omega, che sarebbero state lanciate qualche anno dopo sul mercato europeo. Realizzata sulla base della quarta generazione di Kadett, la prima automobile a trazione anteriore della casa tedesca e presentata un paio di anni prima, Opel Tech1 anticipava infatti con Cx di 0,235 (valore davvero notevole per quell'epoca) quella cura per l'aerodinamica che proprio con la successiva Opel Kadett-E del 1984 avrebbe accompagnato negli anni seguenti la progettazione e la produzione del costruttore tedesco. Il frontale, poi, era quello della Opel Omega-A che nel 1986 avrebbe preso il posto della Rekord-E.

Progettata da Erhard Schnell sotto la direzione di Wayne Cherry, Opel Tech1 rappresentava anche un importante studio di aerodinamica applicata ad un veicolo reale, che rivelava una particolare concretezza di progetto, tanto è vero che frontale, gruppi ottici anteriori, cofano-motore e parafanghi sarebbero stati poi ripresi per la successiva Kadett-E del 1984. Il tetto di questa berlina a 5 porte si raccordava posteriormente con la coda alta e tronca per mezzo di un ampio lunotto.

All'interno dell'abitacolo la ricerca estetica era meno esasperata di quello che si sarebbe potuti aspettare da una concept car, così da mostrare come fosse possibile conciliare efficacemente comfort e funzionalità, senza ricorrere a proposte eccessivamente fantasiose.

Questa berlina a due volumi si segnalava inoltre per i finestrini montati a filo della carrozzeria, il bordo rialzato alla base del portellone posteriore e il sottoscocca carenato per migliorare l'aerodinamica. Gli interni erano altrettanto innovativi, con strumentazione elettronica digitale ed essenziale, oltre alla possibilità di controllare elettronicamente tutte le funzioni. freno, acceleratore e frizione esclusi.