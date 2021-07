Falkensteiner Hotels & Residences partner di Mercedes Italia

Falkensteiner Hotels & Residences e Mercedes-Benz Italia annunciano una partnership per offrire ai clienti delle strutture ricettive servizi esclusivi ritagliati su misura per ogni esigenza.

A partire da quest'estate, l'accordo unisce i due brand promettendo particolari esperienze a tutti coloro che prenoteranno un soggiorno presso Falkensteiner Hotels Kronplatz a Riscone di Brunico (Bz) e Falkensteiner Resort Capo Boi a Villasimius (Ca).

Questa novità in casa del gruppo altoatesino darà la possibilità a tutti i viaggiatori di testare il piacere di guida dell'EQC e della GLC plug-in hybrid, ambasciatrici della nuova mobilità sostenibile della Stella, in grado di conciliare alte prestazioni e attenzione verso l'ambiente. I due modelli verranno impiegati dai resort anche per servizi di navetta e spostamenti sul territorio. I due hotel del Gruppo Falkensteiner Hotels & Residences entrano così a far parte dei Mercedes-Benz Luxury Hub, una selezione di luoghi esclusivi per vivere i valori del brand, in perfetta armonia con quelli del partner.

"La partnership con il gruppo Falkensteiner Hotels & Residences offre un contesto di forte affinità con il nostro marchio - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia -. Ci permette di trasmettere i nostri valori ancor prima di salire al volante di una vettura con la Stella e far vivere appieno lo stile del nostro brand, votato all'eccellenza in tutte le sue estensioni".

L'accordo include l'installazione di due Wallbox Mercedes per la ricarica delle auto, sempre disponibili per gli ospiti che vogliono mettersi alla guida dei due veicoli. Gli ospiti delle strutture in Alto Adige e Sardegna, attraverso il desk del front office, potranno, infatti, prenotare la propria esperienza compilando un form di registrazione.