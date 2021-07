Salone veicolo ecologico, rinnovata intesa Anfia e Ieg

Torna Sal.Ve, il salone biennale del veicolo ecologico, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg) in partnership con Anfia, in contemporanea con Ecomondo e Key Energy alla Fiera di Rimini (quest'anno dal 26 al 29 ottobre). Italian Exhibition Group e Anfia hanno firmato un accordo che prevede la partecipazione in fiera delle aziende leader mondiali nel settore degli allestitori di veicoli ecologici per le prossime tre edizioni del salone biennale, quindi fino al 2027. Oltre alla parte espositiva, che vedrà anche uno spazio esterno all'ingresso Ovest, la sigla prevede l'organizzazione di seminari e workshop, nell'ottica di una maggiore sinergia tra le diverse componenti della filiera. In mostra a Sal.Ve, l'intera gamma della produzione di veicoli e allestimenti per l'igiene urbana e la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e liquidi e lo spazzamento stradale. Sal.Ve rappresenta una delle principali manifestazioni europee indirizzate ad un settore industriale strategico nel ciclo dei rifiuti. L'expo di Sal.Ve sarà nel 2021 ai padiglioni A7-C7, all'ingresso Ovest del quartiere, come per le precedenti edizioni.

"Innovazione, versatilità e internazionalità sono le parole chiave di questa alleanza strategica tra Ieg e Anfia", sottolinea il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, "rapporto che va avanti ormai da oltre 15 anni con risultati proficui per entrambi e che punta anche a favorire il Made in Italy e ad attrarre ulteriori buyers esteri alle nostre manifestazioni". "Con il rinnovo dell'accordo Anfia-Ieg ci proponiamo di replicare e accrescere il successo delle esperienze espositive e convegnistiche di questi ultimi anni - afferma Marco Orecchia, presidente della Sezione Veicoli per Servizi Ecologici di Anfia. Sal.Ve - rappresenta la vetrina ideale per le eccellenze produttive italiane del comparto, aprendo sempre più interessanti opportunità di business a livello internazionale".