Strade: Anas, smart road e aumento investimento manutenzione

"Lavoriamo sulla mobilità sostenibile con il progetto smart road per strade intelligenti, che comunicheranno con i veicoli, allargherà l'uso dell'auto elettrica con i punti di ricarica e un'informazione che i veicoli riceveranno su tratti che stanno per percorrere. Questo serve alla sostenibilità e alla sicurezza". Così Claudio Arcovito, responsabile della Sostenibilità e delle politiche sociali dell'Anas, al webinar "La sostenibilità si fa strada in Campania. Anas all'ascolto dei territori", organizzato dall'ANSA e moderato da Angelo Cerulo, responsabile di ANSA Campania.

Un confronto che ha visto la partecipazione del presidente della Commissione trasporti Regionale Luca Cascone, del presidente dell'Ordine degli ingegneri di Napoli e diocente nella Federico II, Edoardo Cosenza, del presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino, di Daniele Milano, sindaco di Amalfi, del professor Alfonso Montella, docente nella Federico II, di Italo Giulivo, dirigente per i lavori pubblici e la Protezione civile della Regione.. "Noi - ha ricordato Arcovito - portiamo valore al territorio con sicurezza, innovazione e ambiente. La sicurezza resta il unto focale su cui lavoriamo con una sorveglianza quotidiana in 21 sale operative e una sala operativa nazionale, 1400 mezzi sul territorio con telecamere collegate con le sale operative, un piano di manutenzione a cui dedichiamo oltre il 50% delle risorse, con un monitoraggio dei ponti e viadotti. Ma pensiamo anche al futuro e stiamo anche prevedendo la sostituzione dell'illuminazione delle 1800 gallerie italiane, con un risparmio del 40% sui consumi e di 5.000 tonnellate di co2 in meno emesse. Ma lavoriamo anche sull'economia circolare come con l'utilizzo del polverino di gomma che viene dai pneumatici usati che usiamo ora nella pavimentazione delle strade, il pneumatico non è più un rifiuto".

Sulla Campania, Nicola Montesano, responsabile struttura territoriale regioanle Anas, ricorda che la società gestisce "1350 km di strade statali e raccordi, 855 tra ponti e viadotti e 95 gallerie con 300 dipendenti di cui un terzo su strada.

Lavoriamo molto sulle strade turistiche e su quelle interne, con una manutenzione programmata che innalza sicurezza e durata delle opere. L'impegno aumenta dal 2018 quando alcune strade sono passate sotto il controllo Anas, come la cilentana, su cui a settembre faremo interventi radicali, ma non solo, già sono previsti 48 milioni di euro di interventi sulla Salerno-Avellino e 2 miliardi di investimento su nuove opere come il potenziamento della Telesina e della SS268 del Vesuvio, mentre su Caserta è partito lo studio per il collegamento tra l'area industriale di Caserta e Benevento, lo stiamo facendo in piena sinergia con la Regione Campania. Gli investimenti sono in aumento: sulla manutenzione programmata nel 2020 abbiamo investito 34 milioni euro, il 38% in più del 2019, e quest'anno saremo tra i 42 e i 48 milioni di euro di spesa".