Porti: alla Spezia oggi rifornimenti Gnl per tir

Un'azione dimostrativa in direzione della sostenibilità ambientale, che coinvolge anche i tir che entrano ed escono dal porto della Spezia, è quanto si è svolto oggi al Truck Village dello scalo commerciale nell'ambito del progetto europeo Gnl Facile. Un serbatoio mobile ha permesso in pochi minuti il rifornimento a Gnl di un camion, alla presenza dei vertici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e delle associazioni di categoria. "Un'azione pilota che conferma l'impegno dell'Authority verso la sostenibilità e la riduzione della Co2. In un prossimo futuro l'idea è quella di avere qui in porto un impianto a Gnl a servizio dell'autotrasporto" ha annunciato il presidente Mario Sommariva. Il porto della Spezia, ha inoltre ricordato, è il primo e unico in Italia ad aver messo a punto un servizio di bunkeraggio di Gnl tramite bettolina per grandi navi da crociera. Il serbatoio presentato ieri, della Ham Italia Spa, fornisce Gnl e bio Gnl e garantisce un centinaio di rifornimenti. Nessun distributore a Gnl è attualmente presente in Liguria.