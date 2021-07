Mustang Mach-E raggiunge oltre 500 miglia di autonomia

Mustang Mach-E, il suv completamente elettrico dell'Ovale Blu, ha conquistato un Guinness World Record, dopo aver dimostrato la sua efficienza nel percorso tra John O'Groats e Land's End.

Premiata per il minor consumo di energia per un'auto elettrica, i dati verificati da un organismo indipendente hanno dimostrato che Mustang Mach-E ha viaggiato per oltre 6,5 miglia per kilowattora (kWh). Con una batteria da 88 kWh, l'efficienza raggiunta è di ben oltre 500 miglia di autonomia, aggiungendo più di 120 miglia a quella ufficiale dichiarata da Ford (379 miglia) e triplicando l'obiettivo fissato dal Guinness World Records per questo nuovo record per i veicoli elettrici.

La prestazione da record, realizzata durante il viaggio più lungo svoltosi in Gran Bretagna, ha richiesto un tempo totale di ricarica di meno di 45 minuti. Per percorrere le 840 miglia da John O'Groats fino a Land's End - equivalenti a quasi una salita sul Monte Everest - si sono rese necessarie solo due fermate di ricarica a Wigan, nel nord-ovest dell'Inghilterra, e Cullompton, nel Devon.

"Questo record serve a dimostrare che le auto elettriche sono ora davvero adatte a tutti - hanno sottolineato i membri del world record team Paul Clifton, il corrispondente trasporti della BBC, e i co-piloti Fergal McGrath e Kevin Booker - . Non solo per brevi tragitti urbani , per lavoro o per lo shopping, o come seconda auto ma anche per l'uso quotidiano sulle lunghe distanze. Abbiamo dimostrato che questa vettura costituisce il vero il punto di svolta. L'autonomia e l'efficienza di Mustang Mach-E - hanno aggiunto - la rendono un'auto adatta a un utilizzo quotidiano per affrontare i programmi di viaggio più vari e imprevedibili. Abbiamo effettuato un'intera giornata di test per un totale di 250 miglia percorse e al nostro ritorno avevamo ancora il 45% di carica della batteria a disposizione".