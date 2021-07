Bmw X7 Poldo Dog Couture, su misura per amici a 4 zampe

Bmw Italia pensa anche agli amici a quattro zampe dei loro clienti, proponendo un interessante allestimento del suo sav di punta X7 xDrive40d. L'auto, customizzata da Poldo Dog Couture, è infatti corredata da un esclusivo kit da viaggio per cani appositamente creato per questo modello che diventa così il veicolo ideale per viaggi in top class per le persone e gli animali.

L'intervento di Poldo Dog Couture - presentato oggi a Milano - è stato studiato da Rossella Barbuto (una dei soci dell'azienda) che ha voluto interpretare quest'auto in una chiave più femminile - ispirandosi agli Anni '60 e al fascino italiano della Dolce Vita - per tradurre le modifiche in un ambiente di guida e di viaggio capace di offrire la massima libertà e un confort senza paragoni.

A livello di motorizzazione, in linea con i valori di entrambe le aziende, per la Bmw X7 Poldo Dog Couture è stata scelta la versione mild Hybrid xDrive40d in grado di ottimizzare l'efficienza del propulsore grazie al sistema a 48 Volt di supporto al motore termico che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 .

"Ho immaginato di viaggiare in un'auto proiettata nel XXI secolo - ha detto Rossella Barbuto commentando gli interni - sostenibile e con tutti i sistemi di sicurezza disponibili, ma in grado di evocare quel calore che solo l'utilizzo di materiali nobili sono in grado di far vivere". A sua volta Carlo Botto Poala, direttore marketing di Bmw Italia, ha ribadito che " il progetto esprime la sintesi perfetta dei valori di esclusività, posizionamento premium, personalizzazione tipici di Bmw Group. E X7 è la massima espressione di eleganza e personalità, dove l'esclusivo design ha un ruolo fondamentale".

Botto Poala h sottolineato che "per questo che, insieme a Poldo Dog Couture, abbiamo deciso di collaborare e sviluppare una nuova interpretazione di funzionalità, libertà e versatilità, unita ad una personalizzazione con cura dei dettagli ai massimi livelli per vivere e condividere con stile gli ambienti interni con i membri della famiglia a quattro zampe".

All'interno del bracciolo anteriore è stato inserito un igienizzante che rilascia uno spray composto da una base alcolica potenziata da un blend di olii essenziali. Il prodotto è stato approvato dal dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari che ne ha confermato l'efficacia antimicrobica, assicurando un'azione igienizzante e protettiva.

L'elegante kit da viaggio di Poldo Dog Couture - che può essere comodamente posizionato nell'ampio bagagliaio della Bmw X7 - comprende una raffinata valigia in midollino interamente realizzata in Italia con inserti in pelle e foderata in morbido Alcantara beige che custodisce al suo interno: una cintura di sicurezza di 40 cm in pelle e paglia di Vienna per assicurare il cane al sedile durante i viaggi nei sedili posteriori; un guinzaglio e un collare in paglia di Vienna per passeggiare sempre con stile e una copertina 50x50 cm per il sedile posteriore ed arrotolabile in un comodo trasportino con forma cilindrica, interamente in pelle e paglia di Vienna Previste anche una borraccia termica inserita in una custodia in pelle e paglia di Vienna; una coperta imbottita con ovatta zerodown in grado di riprodurre la morbidezza del fiocco della piuma da inserire nel baule; una elegante rete in paglia di Vienna e pelle per dividere la zona del baule dalla zona dell'abitacolo riservato sia al cane che ai passeggeri; una ciotola a scomparsa che svanisce nel vano laterale del baule e comodamente gestibile con un pulsante che ne comanda l'apertura e la chiusura.