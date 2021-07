Auto: Icona Design debutta alla Milano Design Week

Icona Design Group, azienda italiana di stile, debutta al Fuorisalone della Milano Design Week proponendo al pubblico un percorso espositivo nel cuore del distretto Tortona. Nella location T8, Torneria Tortona in via Tortona 30, dal 5 al 10 settembre, il pubblico del salone potrà ammirare una selezione delle più innovative realizzazioni in ambito automotive, e le novità in ambito industrial e product design che hanno caratterizzato il percorso di diversificazione degli ultimi anni di attività dell'azienda.

Dalla prima concept car a guida completamente autonoma ai macchinari industriali ipertecnologici e di design, dallo svuota-tasche sanificante alla collana che permette di respirare aria purificata, dalle stazioni multifunzione di ricarica smart al Baobab, futuristico progetto che consente di produrre acqua potabile nei paesi del terzo mondo.

Icona Design Group è nata nel 2010 dall'iniziativa di imprenditori piemontesi esperti del settore automotive e ha oggi un un team di oltre cento professionisti di 20 differenti nazionalità, tra le sedi di Torino, Shanghai e Los Angeles. Dal 2021 ha un ufficio a Dubai ed è in arrivo una nuova sede operativa a Tokyo. Ha ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti internazionali del design automotive per i concept d'avanguardia nella mobilità elettrica e guida autonomotive.