Citroën ë-Jumpy riceve il Trofeo dell'anno 2021 Compact LCV

Citroën ë-Jumpy è stato premiato con il Trofeo dell'anno 2021 Compact LCV assegnato da Kilomètres Entreprise. Si tratta del terzo titolo vinto da ë-Jumpy in un anno, dopo l'International Van of the Year 2021 e il trofeo Veicolo commerciale dell'anno 2021 assegnato da L'Argus.

Attribuito da una giuria di giornalisti professionisti, questo premio ricompensa le qualità del modello e la qualità dei servizi proposti da Citroën.

Il trofeo premia anche le competenze e il savoir-faire delle equipe della rete Citroën che rispondono, quotidianamente, alle nuove sfide di mobilità dei professionisti. Un premio che conferma il successo commerciale di ë-Jumpy, che si colloca al primo posto tra i veicoli commerciali leggeri elettrici in Francia nel primo semestre 2021.

Il veicolo elettrico ë-Jumpy è la risposta alle nuove sfide della mobilità per i professionisti e gli artigiani. Offre una grande versatilità d'utilizzo e una soluzione concreta e facile per accedere alle aree urbane a traffico limitato, rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di CO2 delle flotte e adattarsi a nuove attività come le consegne dell'ultimo miglio.

L'obiettivo di Citroën con ë-Jumpy è proporre un'offerta di soluzioni adatte a ciascuno, grazie alla grande diversità della sua gamma, e offrire una serenità nella vita quotidiana ancora maggiore grazie ai vantaggi della motorizzazione elettrica.

Nuovo ë-Jumpy è proposto con due livelli di autonomia, in funzione del tipo di attività e del budget dei professionisti: un'autonomia di 230 km (ciclo WLTP) con batteria da 50 kWh e un'autonomia di 330 km (ciclo WLTP) con batteria da 75 kWh. Il suo motore da 100 kW permette al veicolo di raggiungere una velocità di 130 km/h in totale fluidità, con una coppia disponibile istantaneamente alla partenza, senza cambi di marcia, senza rumore o vibrazioni.