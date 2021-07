Percorre 30 km contromano sull'autostrada A27, denunciato

Ubriaco al volante, ha percorso ben 30 chilometri in contromano lungo l'A27 in provincia di Treviso, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto, dove è stato fermato dalla polizia stradale.

L'automobilista, 43 anni, straniero e residente da tempo nella Bergamasca, la notte scorsa si trovava nel Bellunese per lavoro, quando si è reso protagonista del pericoloso episodio.

Il suo tasso alcolico è risultato ben oltre il limite consentito (0,5 grammi per litro). Per lui è scattata la denuncia a piede libero: sospesa la patente, rischia anche una multa fino a 11 mila euro. Sequestrata anche l'auto.