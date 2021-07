Stellantis: Tavares premiato a Parigi con 'Prix du Financier'

Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ricompenserà oggi con il 'Prix du Financier' Carlos Tavares, tra i principali architetti delle nozze tra Psa e Fca, ormai unite nel segno di Stellantis. Il Prix du Financier è stato creato nel 1984 dall'ANDESE, l'Associazione Nazionale dei Dottori in Scienze Economiche e Scienze della Gestione. In partenariato con il gruppo Les Echos e il giornale Investir viene attribuito ogni anno alle personalità che hanno piu' contribuito all'attrattività finanziaria della Francia. Cinque nominati vengono scelti dal comitato di selezione e sottoposti al voto della comunità finanziaria transalpina. Il premio verrà consegnato a Tavares direttamente da Bruno Le Maire. Tavares, viene ricompensato, in particolare, "per essere riuscito" a condurrre in porto una "fusione da 40 miliardi di euro tra Fiat Chrysler (FCA) e Peugeot SA", dando vita al "quarto gruppo automobilistico mondiale".