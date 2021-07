Porsche, è a Catania il Centro 'Top Partner 2021'

Il Centro Porsche Catania è stato nominato 'Top Partner 2021'. Nel corso dell'annuale appuntamento tra Porsche Italia e la sua rete di trenta concessionari, il Centro Porsche Catania è stato infatti nominato con il riconoscimento che premia la concessionaria che ha ottenuto le migliori performance durante l'esercizio precedente. A far primeggiare il Centro Porsche catanese sono stati una serie di fattori: da un lato i risultati commerciali e di post-vendita che hanno confermato la stabilità della concessionaria e il suo ruolo chiave per tutta l'area del sud Italia e dall'altro è stata premiata la capacità di mantenere alto l'entusiasmo di dipendenti e clienti.

Nel primo caso è stata premiata l'attenzione alla formazione e alla valorizzazione delle risorse, mentre nel secondo, la capacità di coinvolgere e avvicinare il pubblico anche in momento storico di distanziamento obbligato. "In un anno particolarmente difficile - ha spiegato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia - che ha rappresentato una grandissima sfida soprattutto per i nostri concessionari, messi a dura prova dall'emergenza sanitaria che li ha costretti ad una chiusura di due mesi, Porsche Italia ha voluto valorizzare le organizzazioni che sono innanzitutto riuscite a portare avanti con successo i risultati di business.

Il Centro Porsche Catania si è distinto per aver raggiunto ottimi risultati commerciali aggiudicandosi pertanto la nomina di Porsche Top Partner 2021". In occasione del Dealer Meeting che si è tenuto nei giorni scorsi in Franciacorta, territorio che ospiterà il Porsche Experience Center italiano, Innocenti ha consegnato il premio Top Partner 2021 alla famiglia Spatafora, titolare del Centro Porsche Catania, rappresentata da Guido e Vincenzo Spatafora.