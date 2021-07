Peugeot, a Roma consegnate trenta e-208 a Guardia di Finanza

Consegnata a Roma la flotta di 30 Peugeot e-208 100% elettriche destinata alla Guardia di Finanza per il pattugliamento del territorio italiano. La cerimonia di consegna è avvenuta presso il Comando Generale del Corpo alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Le auto, tutte in livrea d'ordinanza, sono state fornite con contratto di noleggio tramite la società Leasys (brand del Gruppo Stellantis) e saranno destinate a diverse città del Paese. La casa del Leone continua ad essere protagonista della transizione energetica anche nelle istituzioni e questa consegna rappresenta idealmente il segnale di una nuova ripartenza del Paese dopo un periodo alquanto difficile. Tecnologia e design di Peugeot 208 si sommano alle caratteristiche peculiari della versione 100% elettrica per un impiego specifico come quello della Guardia di Finanza: zero emissioni, zero vibrazioni e zero odori per non impattare sull'ambiente nel pattugliamento delle nostre città, in un compito così importante come quello svolto dalle fiamme gialle. Peugeot e-208 è dotata di una batteria al litio raffreddata a liquido da 50 kWh in grado di offrire una autonomia che arriva a 340 km (WLTP) e può essere ricaricata anche presso le colonnine da 100 kW in corrente continua: in questo caso la ricarica dell'80% può avvenire in appena 30 minuti. Tale batteria alimenta un motore elettrico che eroga 136 CV e 260 Nm di coppia, valori che le garantiscono ottime prestazioni (0-100 in appena 8,1 s) ma anche un notevole dinamismo utile nelle condizioni di impiego specifiche della Guardia di Finanza.