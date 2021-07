Auto: il Mauto in Russia celebra Nuccio Bertone

Il Museo di Architettura e Design di Ekaterinburg celebra il design italiano con una mostra dedicata al torinese Nuccio Bertone. La mostra Car Design: Nuccio Bertone. Cento Anni di Stile Italiano - I modelli coupé, in programma dal 7 luglio all'1 agosto, rientra nel programma di iniziative della settimana culturale italiana che l'Ambasciata d'Italia a Mosca, l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca e l'Enit, organizzano in concomitanza con l'evento Innoprom.

La mostra - la cui inaugurazione è concomitante alla celebrazione nel mondo dell'Italian Design Day - è un tributo al design automobilistico italiano attraverso uno dei più importanti artefici della storia del design automobilistico, iniziata nel lontano 1921. In oltre un secolo di attività la carrozzeria torinese Bertone ha firmato modelli entrati nella storia dell'automobile e del design.

La mostra, curata da Enzo Fornaro, ha come focus i modelli coupé, realizzati tra gli anni 50 del secolo scorso e il 2012, anno del centenario della Bertone. Il Mauto, partner dell'evento, ha prestato tre modelli firmate Bertone della sua collezione: l'Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1954 - disegnata da Mario Boano e Franco Scaglione - il Mascherone Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1954 - modello utilizzato per la creazione della coupé donato al Museo dallo stesso Nuccio Bertone - e la Iso Rivolta Lele F del 1972, disegnata da Marcello Gandini.

Accanto ai modelli esposti, un'ampia raccolta di disegni e fotografie, un ritratto di Nuccio Bertone fatto da Giorgetto Giugiaro, alcuni disegni provenienti dall'Archivio di Stato italiano, alcuni ricordi speciali legati alle gare automobilistiche, per le quali Bertone ha progettato modelli di successo, primo fra tutti la mitica Lancia Stratos.