Roma: Raggi presenta nuovi 10 bus, entro l'anno altri 900 mezzi

Pronti per entrare in servizio altri 10 bus, della fornitura da 62 mezzi acquistata da Roma Capitale su piattaforma Consip a fine 2020. La sindaca di Roma Virginia Raggi, assieme l'amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e il vicesindaco con delega alla Città in movimento Pietro Calabrese, ha presentato oggi i nuovi veicoli da 12 metri arrivati nel deposito di Magliana che serviranno i collegamenti tra il quadrante sud-ovest e il centro della città. Con altri 22 bus in arrivo, nei prossimi giorni, saranno oltre 860 i nuovi mezzi a entrare in servizio a partire dal 2016. "Da quando abbiamo iniziato il piano del Concordato abbiamo deciso di investire sul parco mezzi. Entro fine anno oltre 900 nuovi bus saranno su strada. Stiamo anche abbassando l'età media della flotta, quando siamo arrivati era intorno ai 12 anni, ora è stata abbattuta. Un risultato importante ottenuto attraverso una programmazione seria e coerente, quella che la nostra città attendeva da anni per rilanciare il servizio di trasporto pubblico. È un percorso che non è finito ma deve continuare con serietà. L'obiettivo è avere uno stock di nuovi mezzi ogni anno", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. Mentre l'amministratore unico di Atac , Giovanni Mottura ha ribadito: "Abbiamo dimezzato il parco anziano, oggi abbiamo una media 7 -8 -9 anni, numero che si avvicina alla media europea.

Da qui ai prossimi anni, anche grazie ai finanziamenti europei, avremo un'entrata massiccia di mezzi elettrici'.

Infine è intervenuto Pietro Calabrese, il vicesindaco di Roma, che ha ribadito come "i servizi pubblici essenziali sono pubblici e pubblici devono rimanere. Senza che ci sia lucro".