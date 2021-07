Primo storico volo da città a città dell'auto volante in Slovacchia

Sembra un film, ma è già realtà: un'auto volante, prodotta in Slovacchia, è decollata dalla città di Nitra, per atterrare nella capitale Bratislava, circa 35 minuti dopo, a 75 km di distanza. A raccontarlo è il sito della tedesca Welt, che mostra il video dell'impresa in cui si è cimentata "Klein vision", l'azienda che ha prodotto il veicolo con le ali. Dopo trent'anni di lavoro a questo progetto, al volante per il primo viaggio ibrido fra terra e cielo, alla velocità di 170 km all'ora, si è messo proprio il ceo, Stefan Klein. Una volta atterrato il particolarissimo aereo si è trasformato nel giro di tre minuti in un'auto quasi normale, racconta Welt.

C'è però chi mette in dubbio che un mezzo di trasporto del genere possa essere autorizzato in futuro.