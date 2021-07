Tata lancerà 10 veicoli elettrici

La casa automobilistica Tata Motors lancerà nei prossimi quattro anni una decina di veicoli elettrici, destinati sia al trasporto commerciale che a quello di persone: lo ha reso noto oggi Natarajan Chandrasekaran, presidente della casa madre Tata Sons e della Tata Motors, nel suo intervento in occasione della presentazione del rapporto 2020-21 del gruppo.

Chandrasekaran ha anche anticipato che l'azienda sta valutando un investimento in Europa, nel settore nella produzione delle batterie agli ioni di litio, e che sta sviluppando un software per le auto.

Nel portafoglio dell'azienda automobilistica la quota dei veicoli green tocca a oggi il due per cento; anche Jaguar Land Rover, il marchio britannico di Tata, ha recentemente fatto sapere che dal 2025 produrrà solo modelli verdi, alimentati a elettricità.